Conte ha scelto il motore della sua nuova Inter. GdS: “Ecco l’uomo designato per lo scudetto”

Kolarov oggi ufficiale, Vidal in arrivo e sullo sfondo il sogno per il centrocampo. L’Inter lavora per accontentare le richieste del tecnico nerazzurro.

“Conte spera che alla missione scudetto possa partecipare anche N’Golo Kanté. Anzi, il tecnico vorrebbe proprio che fosse il francese del Chelsea il motore della nuova macchina. L’uomo in più in mezzo al campo, il leader che sappia indicare alla squadra la strada per il successo. Kanté resta l’obiettivo primario, molto complicato ma non irraggiungibile. Chiaro, serve accelerare sul capitolo cessioni e riuscire a recuperare quei 50 milioni necessari per sedersi al tavolo con i Blues. Ma intanto la squadra prende forma: ieri è sbarcato Kolarov, che oggi ultimerà i test medici e sarà ufficiale. E forse si allenerà. E sempre ieri l’Inter ha prolungato di un anno il contratto di Handanovic, con scadenza 2022. Darmian resta congelato in attesa delle cessioni. Ma i primi soldi da mettere da parte sono per Kanté: l’uomo designato per rendere l’Inter da titolo“, rivela La Gazzetta dello Sport.