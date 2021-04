Inter, terminato il fallimentare prestito di Vagiannidis: due ipotesi per il futuro

L'esterno greco classe 2001 non ha disputato nemmeno una partita in campionato con la maglia del Sint Truiden

Si è chiusa senza sussulti l'esperienza al Sint Truiden di Georgios Vagiannidis: un anno da incubo per il giovane esterno greco, prelevato la scorsa estate a parametro zero dall'Inter, che in Belgio ha collezionato solamente due minuti in tutta la stagione, contro il Lokeren-Temse in Coppa. In campionato, addirittura, zero presenze e nemmeno una volta in panchina. Un prestito fallimentare sotto tutti i punti di vista: per il giocatore, che di fatto ha perso un anno, e per l'Inter, che non ha potuto veder valorizzato un proprio giovane.