Inter, i quarti valgono 20mln in più: ecco quanto ha già incassato quest’anno il club

Marco Macca

Per tornare dopo 12 anni tra le prime 8 squadre d'Europa, per la gloria e il prestigio. Ma anche inevitabilmente per la cassa. Come riporta il Corriere dello Sport, i quarti di finale di Champions League, per l'Inter, valgono circa 20 milioni in più dei 58 circa già incassati. Ecco perché eliminare il Porto di Conceicao è fondamentale. Scrive il quotidiano:

"Per la gloria, ma anche per la cassa. La sfida con il Porto, con in palio i quarti di Champions, non ha soltanto un significato sportivo per l’Inter, che non avanza tra le prime 8 squadre d’Europa dal 2011, ovvero dalla stagione post-Triplete. In gioco, infatti, ci sono anche una ventina di milioni di euro, tra premi supplementari dell’Uefa e un nuovo grande incasso a San Siro. Aver superato la prima fase della competizione ha garantito all’Inter circa 58 milioni, avanzare di un altro step aggiunge un ulteriore bonus di 10,6 e un conseguente incremento della quota di Market Pool 2. Mentre un nuovo tutto esaurito allo stadio, dopo quello di questa sera (ci saranno anche Ceferin e Gravina), assicurerebbe non meno di 8 milioni".

(Fonte: Corriere dello Sport)