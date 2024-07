"Tutte le altre big non potranno adeguarsi così in fretta, in queste settimane nei vari ritiri stanno iniziando a mettere le fondamenta di un nuovo corso mentre l’Inter, ripartendo dall’eredità delle ultime stagioni, potrà permettersi di giocare a memoria e proseguire un percorso ben avviato. L’ennesimo punto a favore arriva dal mercato in quanto già a fine giugno il gruppo interista era quasi al completo. Un piccolo intoppo sulla tabella di marcia è nato con l’infortunio di Buchanan, per questo motivo manca all’appello un braccetto sinistro, ma poi il canadese tornerà e sarà un’altra risorsa importante per l’intero organico".