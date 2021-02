Cds – Serie A, Inter la vera favorita: ecco perché. Per Conte fine del fastidioso…

Sette squadre in 10 punti. Il campionato non è mai stato così equilibrato. Per il quotidiano è l'Inter la vera favorita

Gianni Pampinella

Sette squadre in 10 punti. Il campionato non è mai stato così equilibrato negli ultimi anni, merito di Inter e Milan che viaggiano a vele spiegate, approfittando degli alti e bassi della Juve di Pirlo. Dopo il sorpasso sui rossoneri, per il Corriere dello Sport è la squadra di Conte la favorita per la conquista del titolo.

"L’eliminazione dalle coppe europee e nazionale, eliminazione dolorosissima sotto tantissimi aspetti, consegna all’allenatore salentino un organico straordinario, fatto di 15-16 titolari dai quali potrà attingere qualità e risorse per una gara a settimana. Fine del fastidioso turn-over. Conte potrà allenare, gestire e sfruttare in pieno la potenza fisica della sua squadra, acciacchi e infortuni avranno giorni a sufficienza per il recupero", sottolinea il quotidiano.

"Saremmo stati meno netti, sul conto dell’Inter, se non avessimo ancora negli occhi il Milan di La Spezia. In questo momento è la fisicità dell’Inter a prevalere sulla tecnica del Milan, è l’ossessione di Conte a pesare più dell’equilibrio di Pioli. Domenica però c’è il derby e potremmo rivedere questo pensiero. Come detto, la bellezza di questo campionato è anche nei suoi mutevoli giudizi".

(Corriere dello Sport)