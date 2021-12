Inter, la verità sul socio di minoranza: “Secondo quanto filtra dal club…”

Tuttosport fa il punto sull'indiscrezione secondo la quale Suning starebbe cercando un socio di minoranza per l'Inter

Negli scorsi giorni è trapelata un'indiscrezione secondo la quale Suning sarebbe alla ricerca di un socio che possa acquistare alcune quote di minoranza all'interno dell'Inter. Ma qual è la situazione in merito? Lo spiega Tuttosport nella sua edizione odierna: "Dietro la volontà di trovare un socio di minoranza disposto a investire nell’Inter - si legge -, ci sono anche calcoli legati a questa scadenza relativa ai 275 milioni garantiti dal fondo californiano che, in assenza della restituzione della somma, diventerebbe proprietario dell’Inter fra due anni e mezzo.

Ecco perché Suning può avere interesse a cercare compagni di viaggio, secondo quanto rivelato da Bloomberg. D’altronde questa forma di collaborazione è stata presa in considerazione dalla proprietà nerazzurra che ha invece sempre negato di voler cedere la maggioranza delle quote. Anche se al momento, secondo quanto filtra dal club, non ci sarebbero trattative in fase avanzata. Senza dimenticare che adesso Suning deve convivere con Oaktree. Eventuali operazioni di modifica dell’azionariato devono tenerne conto, in ogni caso non è facile trovare alleati disposti a entrare in una società calcistica sotto il 50%".