Sky – Inter, verso la Juve: Dimarco si allena in gruppo. E Skriniar si riaffaccia sul campo

L'Inter di Simone Inzaghi è tornata ad allenarsi sui campi di Appiano Gentile per preparare la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Come riferisce Sky Sport, Federico Dimarco anche oggi si è allenato in gruppo ed è quindi pienamente a disposizione dell'allenatore per la trasferta di Torino. Sarà un'opzione in più sulla fascia sinistra nerazzurra, visto che anche Gosens è a disposizione.