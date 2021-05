SM – Inter, vertice Zhang-Conte nelle prossime ore. Il primo passo verso l’accordo…

L'aggiornamento sul summit tanto atteso in casa nerazzurra dal TG di Sport Mediaset

Nelle prossime ore, secondo quanto riporta Sport Mediaset, andrà finalmente in scena il confronto tra Conte, Steven Zhang e la dirigenza dell'Inter. Il primo passo verso l'accordo, alla luce dell'annuncio del finanziamento di Oaktree, sarà garantire che non ci saranno più le difficoltà economiche di questa stagione. Inevitabilmente si parlerà anche di mercato sia in entrata che in uscita e anche su questo i diretti interessati chiedono risposte importanti.