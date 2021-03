FOTO – Inter a Torino, Vidal ad Appiano lavora col sorriso verso il recupero

Prosegue il percorso di riabilitazione intrapreso dal centrocampista cileno dopo l'intervento al ginocchio degli ultimi giorni

L'intervento al ginocchio sinistro è perfettamente riuscito ed Arturo Vidal è proiettato soltanto verso il rientro in campo. L'Inter oggi sarà di scena a Torino, il centrocampista intanto prosegue il percorso di riabilitazione. Stamattina, come testimoniano le foto postate su Instagram, è stato ad Appiano Gentile per un'altra intensa sessione di lavoro con medici e fisioterapisti, accompagnata da un buon caffè. Antonio Conte lo vuole a disposizione prima possibile e il cileno farà di tutto per accontentarlo.