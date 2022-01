Inter, a centrocampo Vidal favorito per Inzaghi. L’alternativa è Gagliardini

Il turco non ci sarà contro la Lazio per squalifica, toccherà a Vidal o Gagliardini sostituirlo in mediana

Andrea Della Sala

Per la sfida di domani sera con la Lazio, mister Inzaghi dovrebbe avere a disposizione per la sua Inter anche Dzeko. L'attaccante attende l'esito del molecolare per tornare ad allenarsi col gruppo. Discorso diverso a centrocampo.

Con la Lazio Calhanoglu dovrà scontare la giornata di squalifica, dopo il verdetto del Giudice Sportivo. Così Inzaghi dovrà scegliere il terzo di centrocampo. Secondo il Corriere dello Sport: "Vidal, favorito su Gagliardini, titolare all’andata quando non aveva brillato", spiega il Corriere dello Sport.