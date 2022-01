ESCLUSIVA Orsi: “Inter due passi avanti a tutti. Inzaghi? Ecco il suo segreto”

Le considerazioni del doppio ex di Inter-Lazio in programma domenica sera al Meazza

Pochi giorni di riposo (forzato) in più per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri scendono in campo domenica sera al Meazza contro la Lazio in un match dai diversi spunti di riflessione. Ne abbiamo parlato, in esclusiva per Fcinter1908.it, con Nando Orsi, ex biancoceleste ed ex collaboratore di Roberto Mancini in nerazzurro. Queste le sue considerazioni: “È sempre una partita ricca di emozioni. L’Inter ora è due passi avanti a tutti, è la favorita contro chiunque e sembra che Inzaghi abbia trovato la quadra. La Lazio resta molto temibile per i suoi singoli, Milinkovic in particolare sta vivendo un momento straordinario. Entrambe hanno bisogno di punti, ma ovviamente i nerazzurri hanno qualcosa in più”.