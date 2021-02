Sky – Inter, Vidal migliora ma si allena ancora a parte. Per il derby…

Antonio Conte, a parte Sensi, potrebbe avere tutta la rosa a disposizione per il derby di domenica. Vidal, infatti, migliora

Sensi a parte, Antonio Conte avrà praticamente tutta la rosa a disposizione per il derby di domenica pomeriggio contro il Milan. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, anche Arturo Vidal, fermo per problemi fisici, potrebbe recuperare per la prossima partita.