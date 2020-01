SM – Inter-Vidal, arrivata una brutta notizia. “Se Arturo vuole davvero mantenere la parola…”

Il gran gol di testa segnato ieri sera da Arturo Vidal nel derby tra Espanyol e Barcellona non è certo una buona notizia per l’Inter. Il centrocampista cileno, infatti, non ha fatto altro che confermare la sua importanza nello scacchiere di Ernesto Valverde, deciso a non volersene privare.

La trattativa tra le parti comunque continua, e i nerazzurri sperano che si possa sbloccare il prima possibile, dato che Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte. Come riportato da Sport Mediaset, però, vista la situazione, se Vidal vuole davvero l’Inter, mantenendo la parola data al club di viale della Liberazione, dovrà ora muoversi con il suo agente per convincere i blaugrana a lasciarlo andare.

Magari abbassando un po’ le pretese economiche, ferme a 20 milioni di euro.

(Fonte: Sport Mediaset)