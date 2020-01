APPIANO GENTILE – Vigilia di campionato in casa Inter. Dopo la sosta di Natala per i nerazzurri è tempo di rituffarsi in campionato con i ragazzi di Antonio Conte impegnati domani sera allo stadio San Paolo contro il Napoli di Rino Gattuso. Il tecnico interista risponderà alle domande dei cronisti presenti nella Media House del quartier generale nerazzurro di Appiano Gentile. FcInter1908 vi riporterà la diretta testuale con le parole del mister.