Ts – Inter, Vidal salta anche lo Shakhtar? E c’è addirittura la possibilità che…

Per la trasferta di Firenze Inzaghi dovrà fare a meno di Correa e Vidal. Per il cileno tempi di recupero più lunghi

Nella complicata trasferta di Firenze, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Correa e Vidal . Come riporta Tuttosport , l'argentino punta a rientrare per la successiva sfida di campionato, quella di sabato alle 18, contro l’Atalanta a San Siro. Discorso diverso invece per il centrocampista cileno. Il giocatore nella giornata di ieri si è sottoposto agli accertamenti all’Humanitas che hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra.

"Le condizioni del centrocampista verranno valutate nuovamente nei prossimi giorni. Ma tutto porta a credere che l’ex Juventus e Barcellona non prenderà parte nemmeno alla gara di Champions League in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk. E ci potrebbe addirittura anche essere la possibilità che non risponda alla chiamata della sua Nazionale e che resti ad Appiano Gentile durante la sosta prevista per i primi di ottobre".