Inter, Vidal: “Ultimo giorno di riposo. Poi al lavoro per vincere tutto nel 2022”

Il post del centrocampista cileno sui social: fissata per domani infatti il ritrovo in casa Inter per riprendere a lavorare

Marco Astori

E' fissata per domani la ripresa dei lavori in casa Inter, con la squadra che si ritroverà ad Appiano Gentile per sottoporsi ai tamponi di rito e ricominciare gli allenamenti. I nerazzurri si stanno dunque godendo le ultime ore di vacanza con la propria famiglia prima di tornare in campo. Così sta facendo anche Arturo Vidal, che sui social ha scritto: "Mi godo il mio ultimo giorno di riposo, molto felice di trascorrerlo con i miei figli. Ora torneremo a lavorare per vincere tutto quello che arriverà nel 2022...".