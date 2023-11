Inter Women, verso il derby all’Arena Civica: oggi anche Zanetti all’allenamento

Non solo Juventus-Inter nel weekend a tinte nerazzurre. Un altro grande appuntamento, che precede quello dello Stadium, riguarda Inter Women. Le ragazze di Rita Guarino affronteranno il Milan nel derby che mette in palio la supremazia cittadina e tre punti per avvicinare le prime tre della classifica.

Si giocherà per la prima volta in stagione all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, l'impianto comunale che ospiterà tutte le partite casalinghe delle Inter Women. Questo impreziosisce il valore di 90' molto attesi in casa nerazzurra. Questa mattina anche il vicepresidente Javier Zanetti ha seguito l'allenamento delle ragazze per sostenerle e incoraggiarle verso l'appuntamento di sabato. Calcio d'inizio alle 13:45.