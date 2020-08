FCIN1908 – Inter, da stamattina anche il vicepresidente Zanetti in ritiro con la squadra

Cresce l’attesa per l’impegno di Europa League dell’Inter, che lunedì sera si gioca l’accesso alla finalissima contro lo Shakhtar Donetsk. Vista l’importanza della gara, secondo quanto appurato da FcInter1908.it, anche il vicepresidente Javier Zanetti, per vivere da vicino la preparazione della gara già da oggi, ha raggiunto la squadra questa mattina a Düsseldorf e resterà in ritiro con mister Antonio Conte e i suoi ragazzi. Ulteriore vicinanza alla squadra da parte della società, che vuole dare il massimo supporto all’Inter per una partita che vale una stagione.