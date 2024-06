"Non c’è spazio per nessun nuovo ingresso, chi prova le due strade sul sito dell’Inter ormai le trova sbarrate proprio per non creare false attese. C’è stato un 85% di tifosi che immediatamente ha confermato lo stesso posto dell’anno precedente. All’interno del restante 15%, poi, l’Inter pensava ci fosse una minima quota, fisiologica, di vecchi abbonati non interessati a rinnovare la tessera: la loro rinuncia avrebbe lasciato spazio almeno a qualcuno in religiosa attesa da un anno. Niente da fare, hanno soltanto aspettato la seconda fase a loro riservata per sfruttare la possibilità di comprare un abbonamento in un posto differente. Per questo, proprio con la certezza di arrivare al 100%, il club ha aperto sul sito a una seconda nuova giornata dedicata al cambio settore: mercoledì dalle 12 spazio a chi non è riuscito a rinnovare giovedì scorso"