Degli otto giocatori dell'Inter impegnati ieri, solo tre hanno disputato 90': si tratta di De Vrij (contro Gibilterra), Sanchez (contro l'Ecuador) e Carlos Augusto (contro l'Argentina). Lautaro, invece, è entrato a 12' dalla fine e ha aiutato i suoi nel successo per 1-0 proprio contro il Brasile. 20' per Thuram contro la Grecia mentre in tre hanno riposato: 0' infatti per Dumfries, Sommer e Arnautovic.