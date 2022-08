Inter, l’interrogativo del Corsport è chiaro: “Adesso avete capito perché…”

Era fondamentale per l'Inter iniziare con una vittoria il nuovo campionato. E questo è successo grazie alla rete al 95' di Denzel Dumfries, che regala ai nerazzurri i primi tre punti della stagione. Scrive il Corriere dello Sport: "Denzel Dumfries ha salvato l'Inter all'ultimo secondo del recupero e la sua zampata, su angolo di Barella e tocco di Martinez, ha permesso a Inzaghi di non dover rincorrere subito il Milan.

Capite adesso perché il tecnico ha annunciato (o forse è più corretto dire, ha chiesto) la sua conferma? Al di là della vittoria, maturata con quattro attaccanti per il disperato assalto (4-2-4), i nerazzurri non hanno però destato una grande impressione e al Via del Mare hanno proseguito il trend di un precampionato non scintillante, con troppe reti subite e occasioni concesse. Il lavoro da fare è ancora molto".