Inzaghi: “Le altre comprano e noi i favoriti? Non scherzo, la squadra deve restare questa!”

"Più opzioni rispetto allo scorso anno? Chiaramente ho diverse soluzioni dalla panchina, chi è entrato è entrato molto bene. Ho diverse soluzioni, abbiamo chiuso con tutti i nostri 4 attaccanti. Potevamo segnare prima, bravi i ragazzi che non hanno mai mollato. Normale che una squadra come la nostra deve chiuderla prima. Dumfries e Gosens insieme? Fino a stamattina avevo un dubbio perché Darmian in questi 40 giorni ha fatto un lavoro strepitoso, Denzel è arrivato dopo e ha lavora molto bene. Ho pensato che Dumfries sarebbe stato più utile a partita in corso. Robin ha fatto un primo tempo importante, poi è calato. bastoni è arrivato dopo e sta lavorando nel migliore dei modi e sta migliorando. Dobbiamo migliorare la condizione di tutti. Le vittorie nei finali di gara? Sappiamo che le partite delle volte possono essere decise nei finali. In quel momento le squadre sono stanche, stasera abbiamo finito con tutti e 4 gli attaccanti. Difensore? La società sa le caratteristiche che voglio, sta lavorando. Su questo argomento non rido, siamo in una situazione che gli altri acquistano e l'Inter è la favorita e deve tenere i propri acquisti. Lottiamo per vincere dei trofei e quando vedo le altre acquistare ogni giorno e invece la mia Inter sui giornali è per vendere, questa cosa non mi fa sorridere. La squadra deve rimanere questa".