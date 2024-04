La linea della Gazzetta dello Sport è chiara: Steven Zhang sta lavorando per ottenere un nuovo prestito da un fondo inglese per tenersi l'Inter altri tre anni. A proposito, invece, delle voci di possibile cessione circolate negli ultimi giorni, il quotidiano spiega: "Questo è lo stato dell’arte, a poco più di un mese dalla scadenza del 20 maggio. Che poi il dossier Inter - che negli ambienti finanziari circola ormai da anni e non da mesi - possa essere stato sottoposto a più soggetti e che magari qualcuno di questi possa aver mostrato un minimo di interesse per l’acquisto della società, non è un mistero. Ma non c’è nulla di concreto in piedi".