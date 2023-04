Inzaghi a Inter TV: “Certe sfide vengono interpretate nel modo giusto. Volevamo…”

Finisce 1-1 la sfida di andata di Coppa Italia con la Juventus. Le parole di Simone Inzaghi a Inter TV: "Diciamo che la squadra ha fatto un'ottima gara, abbiamo avuto il dominio territoriale. Un po'di imprecisione nostra, bravura del loro portiere. Ho visto un'ottima squadra in campo contro un avversario in un ottimo momento, in uno stadio difficile. Adesso fra tre giorni ne avremo un'altra. Avremo tante sfide da qui al ritorno con la Juventus. Certe sfide vengono interpretate in modo giusto".