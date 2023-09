Inzaghi a Inter TV: “Bravissimi i ragazzi, sempre concentrati: è così che li voglio vedere”

Derby incredibile per l'Inter di Simone Inzaghi. Finisce 5-1 per i nerazzurri l'attesissima sfida meneghina. La gioia e la soddisfazione di Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Grandissima gioia per tutta quanta la famiglia Inter. Volevamo un derby del genere. Sappiamo che è l'inizio. I ragazzi sono stati bravissimi a organizzare in poco tempo una partita nel migliore dei modi. Attacco straordinario? Bravissimi a lavorare di squadra. C'hanno dato una grandissima mano. Stanno lavorando dal 13 luglio con un grandissimo spirito".