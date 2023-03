Inzaghi a Inter TV: “Stanotte non si dormirà, siamo molto arrabbiati. Porto? Vogliamo…”

Sconfitta amara per l'Inter che, contro lo Spezia, conferma il suo trend negativo lontano da San Siro. Le parole di Simone Inzaghi a Inter TV: "Purtroppo il calcio è questo. Noi per quello che abbiamo creato avremmo voluto un altro risultato. Siamo molto, molto arrabbiati. Sarà una notte in cui non si dormirà".

"Dobbiamo ripartite, dobbiamo fare la partita di Champions con tutte le nostre forze. Chiaramente dovevamo avere quel pizzico di cattiveria in più, cercare con più determinazione il gol. Queste partite viaggiano sempre in equilibrio, abbiam preso un gol in ripartenza e poi pareggiato il gol su rigore. Porto? Un ottavo di finale impegnativo, abbiamo una grande occasione per riscattarci e per centrare un passaggio ai quarti a cui teniamo tantissimo. Troveremo una squadra di qualità, ma faremo del nostro meglio", ha dichiarato il mister.