Inzaghi a Inter TV: “Primi 30 minuti strepitosi, sempre stati squadra. L’abbiamo vinta con…”

L'Inter batte la Juventus a San Siro e si aggiudica il biglietto per la finale di Coppa Italia in programma il 24 maggio. Simone Inzaghi ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto un'ottima partita di concentrazione, di squadra. Volevamo questa finale a tutti i costi nonostante le tante partite che stiamo giocando abbiamo condotto un'ottima gara. Una serata bellissima, nel nostro stadio davanti ai nostri tifosi. Sono contento per la società e per i nostri ragazzi, che stanno facendo cose importanti. Nonostante il calendario ci vogliamo godere delle serate così. La concentrazione che ha avuto la squadra nelle scelte in tutto l'arco della partita. Siamo sempre stati squadra, abbiamo centrato la finale con tutte le nostre forze".