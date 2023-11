Inzaghi a Inter TV: “Visto qualche risultato strano. Orgoglioso di una cosa in particolare”

In casa Inter non si sottovaluta nessuna partita. Ne è una dimostrazione la vittoria a San Siro contro il Frosinone. I nerazzurri affrontano la pausa per le Nazionali con il miglior stato d'animo possibile: in vetta alla classifica. Simone Inzaghi ha analizzato la gara con queste parole: "Sapevamo che avremmo trovato una squadra organizzata con ottimi elementi, ragazzi bravissimi a tenere il campo. Nonostante il loro cambio di sistema, siamo sempre stati focalizzati bene sulla partita. Di cosa sono particolarmente orgoglioso? Dell'atteggiamento di tutti, di chi ha iniziato e di chi è subentrato. Veniamo da un'ottima striscia, c'è la sosta. Dopo dovremo farci trovare subito pronti".