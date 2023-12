Inzaghi a Inter TV: “Il gruppo è sacro. Dovevamo difendere da squadra ma non ho…”

Campo difficile quello di Genova, che regala ai nerazzurri solo un punto. Ecco come Simone Inzaghi ha analizzato la sfida ai microfoni di Inter TV: "Sapevamo che la squadra era in salute, difficile da affrontare. Nell'occasione del 1-1 dovevamo stare più attenti e difendere da squadra. Non abbiamo mai subito un gol su calcio d'angolo. Dovevamo stare più attenti. Abbiamo chiuso il 2023, volevamo la vittoria. Non ci siamo riusciti. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi contro un avversario ostico che ha messo in campo tanta intensità".