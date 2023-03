Inzaghi a Inter TV: “Gara indirizzata in favore della Juventus, quello che è successo…”

L'Inter perde la nona gara in campionato contro la Juventus a San Siro. Non mancheranno le polemiche perché il gol segnato dai bianconeri è viziato da un tocco di mano di Rabiot. Ai microfoni di Inter TV Inzaghi ha commentato la partita con queste parole: "Tocco di braccio di Rabiot? Assolutamente sì. Abbiamo preso un gol irregolare che ha indirizzato la gara. Un episodio gravissimo che per me è inaccettabile. Non era facile, difendevano bassi con tanti uomini. Nel secondo tempo la squadra ha tenuto bene il campo a mio avviso, ha creato. Potevamo pareggiare una partita che è vissuta di episodi. Quello del primo tempo ha indirizzato la gara in favore della Juventus. Quanto visto in campo non ha rispecchiato il risultato".