Inzaghi a Inter TV: “Non avrei firmato per il pari. Cuadrado? Sta stringendo i denti, ha…”

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Inter TV la prestazione della sua Inter contro la Juventus . Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo il pareggio: " Juve chiusa? La Juventus è seconda in classifica, si difende molto bene e riparte altrettanto bene. Siamo venuti a giocare un'ottima gara a Torino con un buon possesso palla. Abbiamo preso purtroppo un gol ma la squadra è rimasta lucida e in partita. Nel secondo tempo non abbiamo creato tantissimo ma siamo riusciti a non subire le ripartenze della Juventus".

"Intesa Lautaro e Thuram? Si trovano molto bene ma anche con gli altri attaccanti. Devono continuare così, ne abbiamo bisogno. Dobbiamo recuperare Sanchez per mercoledì. Stasera avevamo qualche difficoltà con Sanchez, Pavard e Bastoni fuori. Cuadrado aveva fatto il primo allenamento in gruppo giovedì. Dobbiamo gestire bene i ragazzi. Cuadrado? Un giocatore importante che si è dovuto fermare per quasi due mesi per un problema al tendine che non aveva mai avuto prima. Sta stringendo i denti per mettersi a disposizione dei compagni e dello staff. Ha giocato nel migliore dei modi. Pareggio? Abbiamo pareggiato con la seconda in classifica che veniva da una striscia importante. Alla vigilia non avrei firmato per il pari, volevamo vincere. Ma per come è andata ci accontentiamo del pari", ha concluso mister Inzaghi.