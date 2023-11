Inzaghi a Inter TV: “C’è grande soddisfazione, ci giocheremo il primo posto. Sapevamo…”

Lautaro Martinez decide la vittoria a Salisburgo con un gol che vale il matematico passaggio del turno in Champions League. L'Inter e Simone Inzaghi possono festeggiare. Queste le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "È motivo di orgoglio avere raggiunto gli ottavi con due giornate in anticipo. Ci giocheremo il primo posto con la Real Sociedad. C'è grande soddisfazione per questa gara giocata contro una squadra veloce".