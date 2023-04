Inzaghi a Inter TV: “Ottimi segnali da tutti, non avevo dubbi. Lukaku? Impegno folle, siamo…”

L'Inter torna a vincere in campionato grazie ad una bellissima doppietta di Romelu Lukaku e al gol di Lautaro (su assist dello stesso Big Rom). Soddisfatto Simone Inzaghi, che ai microfoni di Inter TV ha commentato: "C'era l'intenzione di dominare? Assolutamente, abbiamo fatto una gara importante, una vittoria che ci voleva. Dovevamo essere più veloci nel primo tempo, il secondo lo abbiamo interpretato ancora meglio. Poi è arrivato il gol di Rom. Forza del gruppo? Abbiamo avuto ottimi segnali da tutti, anche da chi aveva giocato meno. Non avevo il minimo dubbio, andiamo a casa sapendo che tra 72 ore saremo di nuovo in campo in una semifinale molto molo importante".