Inzaghi a ITV: “Frattesi e Asllani? Non avevo dubbi. Sofferto tutti insieme. Sulla Juve…”

I tre punti conquistati a Firenze sono tre punti pesantissimi. Sfida decisa dal gol di Lautaro Martinez , che come sempre ha speso tutto in campo. Ecco come Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria ai microfoni di Inter TV: "Una delle partite più difficili? Sì nonostante l'ottimo primo tempo dove dovevamo essere più bravi. Dovevamo fare il secondo gol, contro un'ottima Fiorentina rischi poi".

"Frattesi e Asllani? Hanno fatto un grandissimo lavoro, tutti quanti. Non avevo dubbi sulla loro prova. Si allenano sempre bene. Chi è entrato nei momenti in difficoltà ci ha dato una grossa mano. Hanno sofferto tutti insieme quando dovevano soffrire. Non dimentichiamo che questa squadra ha fatto due finali ravvicinate, che ci avevano portato via energie fisiche ma anche mentali. Juve? Chiaramente questa è una vittoria importante ma non decisiva. Da martedì cercheremo di preparare la partita con la Juve nel migliore dei modi", ha concluso Inzaghi.