"Il Genoa è venuto a fare un'ottima partita. Non è stata semplice. Sul 2-0 potevamo fare il terzo, poi hanno accorciato. Abbiamo dovuto soffrire insieme ma siamo stati molto bravi. Sono contento di quello che abbiamo fatto e prodotto. Lazio e Inter mi hanno permesso di raggiungere 400 partite. Ho sempre avuto il supporto di queste due società e due tifoserie, che hanno sempre aiutato me e i miei giocatori e il mio staff. Sanchez? E' stato bravissimo. Sanchez e Arnautovic stanno facendo tantissimo per la squadra e per il gruppo. Sono dei riconoscimenti personali i gol e gli assist, ma lo dico da tempo che sono fondamentali per noi e che dovranno esserlo da qui alla fine", ha ribadito mister Inzaghi.