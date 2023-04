Inzaghi a Inter TV: “Alla fine del primo tempo abbiamo parlato, ai giocatori ho detto di…”

Sotto di un gol, l'Inter ha realizzato una rimonta di cuore e cinismo rimanendo aggrappata alla lotta per il quarto posto. Contro la Lazio è finita 3-1 a San Siro. Quando i nerazzurri sono squadra fino alla fine, non ce n'è per nessuno. L'analisi di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV sottolinea proprio questo aspetto: "Si sente il peso dei tre punti? Ottenuti con merito, importantissimi, contro una squadra di valore. Era fondamentale per noi la partita. Abbiamo fatto una grande partita dall'inizio al 97'. Reazione? Assolutamente sì. Avevamo parlato a fine primo tempo di rimanere concentrati senza concedere ripartenze e continuando a crederci perché sarebbe arrivato il nostro momento. Lucidi, non abbiamo perso le distanze".