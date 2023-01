Inzaghi a Inter TV: “I ragazzi sono stati splendidi, si sono sacrificati. I tifosi ci danno…”

L'Inter torna ad emozionare i suoi tifosi nella poetica cornice di San Siro con una vittoria bellissima contro il Napoli. Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione della squadra con queste parole ai microfoni di Inter TV: "Partita di corsa, aggressività e determinazione contro avversario di grandissimo livello. I ragazzi sono stati bravi, splendidi. Si sono sacrificati. Tra un giorno e mezzo siamo di nuovo in campo ma è una vittoria che ci dà grandissima fiducia".

"Giocare nel nostro stadio con i nostri tifosi ci dà una grandissima spinta. In campionato abbiamo perso qualche punto di troppo come altre squadre, il Napoli ha fatto un percorso netto. I ragazzi si sono aiutati gli uni con gli altri, penso ai 5 giocatori che sono subentrati. Sono entrati nel miglior modo possibile, sono stati concentrati e entrare dalla panchina non è mai semplice.