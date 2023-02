Inzaghi a Inter TV: “Sappiamo quello che ha passato Lukaku, valore aggiunto. Bravi noi a…”

L'Inter batte il Porto a San Siro con una buona prestazione, fatta di pazienza e di sostanza. Questa l'analisi di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Questa vittoria è una vittoria importante, contro una squadra fisica e tecnica. Una vittoria ancora più bella sapendo che è il primo round. E che tra 20 giorni dovremo fare una grande partita. Abbiamo giocato due ottimi tempi. Già nel primo abbiamo avuto la palla di Lauti e la loro grande parata. Poi nel secondo tempo non ci siamo allungati, bravi nella ripartenza con Onana e Skriniar e bravi a fare gol".

"Al ritorno? Troveremo una squadra che conosciamo e che non per caso arriva sempre avanti in tutte le competizioni. Noi dovremo fare la nostra partita. Lukaku? Sappiamo quello che ci può dare, un grande valore aggiunto. Sappiamo quello che ha passato. Si sta allenando forte e bene, deve continuare così", ha concluso il tecnico nerazzurro.