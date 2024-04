L'Inter conquista i tre punti in un finale di gara che ha tenuto i tifosi nerazzurri con il fiato sospeso. Dopo essere passata in svantaggio la squadra di Inzaghi ha rimontato con le reti di Calhanoglu e Frattesi. Ecco le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "Voglia di vincere? Il cuore e la spinta dei tifosi sono i due ingredienti principali di questa partita. I ragazzi hanno messo un grandissimo spirito e i tifosi sono stati magnifici. Ci hanno aiutato tantissimo in questa vittoria importantissima. Abbiamo incontrato una squadra fisica con qualità".