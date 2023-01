Inzaghi a Inter TV: “Non ci siamo lasciati innervosire, squadra ordinata. Con i tifosi…”

L'Inter fa il suo dovere e batte il Verona a San Siro grazie ad un gol di Lautaro Martinez . Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione del gruppo ai microfoni di Inter TV: "Vittoria importantissima dopo i 120 minuti di martedì, cosa che non era da sottovalutare. La squadra è stata sempre concentrata, non si è lasciata innervosire dal mancato raddoppio. Abbiamo concesso molto poco. L'abbiamo sbloccata subito e poi abbiamo controllato molto bene i ritmi della gara contro un avversario in salute che veniva da risultati positivi".

"Abbiamo trovato subito il gol poi potevamo raddoppiare. Abbiamo sbagliato in qualche frangente la rifinitura. Poi siamo cresciuti, non ci siamo abbassati. La squadra è rimasta concentrata, ordinata e ha concesso molto poco al Verona. Gol presi in trasferta? Davanti ai nostri tifosi riusciamo a dare qualcosa in più che dobbiamo tirare fuori anche in trasferta. Un gol solitamente riusciamo a farlo. E' una questione di squadra. Si fa la fase difensiva e offensiva tutti insieme", ha concluso il mister.