"Nel 2021, infatti, dopo l’allenatore sul calciomercato vennero sacrificati due big della rosa, Hakimi e Lukaku, rispettivamente per 60 milioni al Psg e 115 milioni al Chelsea. Due addii non banali, visto che si trattava di pedine fondamentali per la conquista dello scudetto e che sostanzialmente erano alla base di quelle diverse visioni sul progetto tecnico costate il divorzio con lo stesso Conte. Dall’altro lato della barricata c’erano gli interessi del club guidato da Zhang, obbligato a sistemare i conti e ad autofinanziarsi attraverso le operazioni sul mercato. Inzaghi ha chiuso l’esperienza alla Lazio ed è sbarcato in quel contesto, accogliendo uno dei pilastri attuali, Calhanoglu a parametro zero, e altri due elementi come Dumfries e Dzeko".