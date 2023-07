Balogun? Inzaghi chiede un attaccante esperto. Stand-by Roma su Morata può favorire l’Inter

"I costi sono alti per i giallorossi: Alvaro chiede 5 milioni netti a stagione, 10 sul bilancio visto che non si può in questo caso beneficiare del decreto crescita. Quanto al costo del cartellino la clausola rescissoria sul nuovo contratto firmato dall’attaccante è di 12 milioni, ma l’Atletico continua a chiederne 21. Le riflessioni (in corso) dei Friedkin possono favorire l’inserimento dell’Inter: i nerazzurri nelle prossime ore potrebbero presentare una proposta da 15 milioni", aggiunge il quotidiano.