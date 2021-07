Inter, il primo no di Inzaghi: “Ha bocciato questo nome nell’affare Hakimi”

Secondo quanto svelato da Calciomercato.com, il tecnico avrebbe bocciato questo profilo per la fascia sinistra

E' ormai in via di definizione il passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. L'esterno marocchino sosterrà infatti nella giornata di domani le visite mediche per poi firmare il suo contratto con il nuovo club. Calciomercato.com racconta però come anche il Chelsea ci abbia provato seriamente, proponendo anche Emerson Palmieri in scambio all'Inter, non gradito però a Simone Inzaghi: "Era stato offerto dai Blues nell’ambito della trattativa per Hakimi ma Simone Inzaghi ha bocciato questa possibilità perché non considera Emerson un giocatore funzionale alla sua idea di calcio".