Pedullà – Hakimi-PSG, visite mediche fissate: a Parigi martedì

Si avvicina il momento dell'addio del giocatore marocchino al club nerazzurro

Il momento di dire addio all'Inter è arrivato. Terminate le sue vacanze con gli amici cari, Hakimi arriverà a Parigi per le visite mediche. Il club francese lo acquista dall'Inter a titolo definitivo per una cifra vicino ai 70 mln (compresa di bonus).

Il calciatore nerazzurro, come anticipato ampiamente anche dal suo agente, è dispiaciuto dell'addio al club interista che però ha dovuto cederlo per fare cassa. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà e da Sportitalia, il calciatore farà le visite mediche con il club francese martedì. In Francia avevano scritto che lunedì sarebbe stato il giorno giusto.