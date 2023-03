CdS – Inzaghi, gli ultimi mesi all’Inter lo hanno cambiato: “Rispetto alla Lazio…”

“Si è rifugiato, come aveva raccontato nella notte del Do Dragao, nel guscio protettivo della famiglia. La moglie Gaia, Lorenzo e Andrea, i suoi due bambini, lo aspettavano a casa. Papà Giancarlo e mamma Marina lo hanno raggiunto a Milano, appartamento elegante in zona Brera, all’ora di pranzo. Simone non ha mai modificato le sue abitudini, ma gli ultimi mesi all’Inter lo hanno cambiato.