Porto-Inter, il brutto gesto di Conceiçao e la reazione piccata di Inzaghi

Con sofferenza, l'Inter è riuscita a respingere gli attacchi del Porto e portare a casa uno 0-0 che ha permesso alla squadra di Inzaghi di approdare ai quarti di Champions League dodici anni dopo. Nervosismo al termine della gara, soprattutto da parte di Sergio Conceiçao con il Giornale che riporta un episodio da censurare. "Simone Inzaghi e Sergio Conceiçao sono stati compagni di squadra ai tempi della Lazio ma quanto messo in scena dal portoghese al termine della partita ha dell'incredibile".

"Il tecnico dei lusitani, infatti, si è rifiutato di stringere la mano al collega e ha tirato dritto per la sua strada. Un piccato Inzaghi ha abbozzato e masticato amaro ma la realtà dei fatti è che la brutta figura è stata fatta da Conceiçao che evidentemente non è una persona capace di accettare serenamente una sconfitta subita onestamente sul campo di gioco. Un brutto gesto che di certo non fa bene al gioco del calcio".