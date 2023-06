TS – Inzaghi chiede Milinkovic all’Inter, assalto fattibile: le cifre sul tavolo

Inzaghi vuole riprovarci e Milinkovic-Savic può rendere ancora più europea l’Inter. Mai come quest’anno l’assalto alla carovana può essere fattibile: il contratto in scadenza nel giugno 2024 obbliga Lotito a trattare (il procuratore del serbo ha già fatto sapere di non voler rinnovare) e a fissare un prezzo “di mercato” al cartellino. La Lazio darebbe il via libera alla cessione per 40 milioni ma, a fine mercato, potrebbe accontentarsi di 32 più bonus, cifra che l’Inter potrebbe aggredire - ovviamente - soltanto dopo aver trovato dal mercato le risorse economiche per operare in entrata, stesso discorso per la Juventus, pure lei sul giocatore”, si legge.