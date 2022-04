Inzaghi firmerebbe per il corto muso di Allegri: “I momenti di Juve e Inter”

Verso il derby d'Italia: così la Juve di Allegri e l'Inter di Inzaghi arrivano al big match secondo La Gazzetta dello Sport

Come arrivano Juventus e Inter al derby d’Italia di domenica . Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi, in una dettagliata analisi sui momenti delle due formazioni: “Pesa di più una striscia di risultati utili consecutivi da regina d’Europa o quella fastidiosa sensazione di trovarsi a un bivio da dentro o fuori dopo aver dominato per mesi il campionato? Parola a Juventus e Inter, a lungo cacciatrice e lepre. Ma se domenica sera Allegri farà festa, sarà addirittura sorpasso al terzo posto in classifica. Un dato parziale, ma da quella vetta sarebbe più facile affacciarsi, fissare l’orizzonte e cominciare a scorgere in lontananza lo scudetto. Impensabile fino a Natale, con la Juve rallentata dagli alti e bassi delle prestazioni e l’Inter che divertiva e vinceva su tutti i campi.

E pensare che Inzaghi il nuovo anno lo aveva cominciato nel migliore dei modi, con la Supercoppa vinta ai supplementari proprio contro i bianconeri. Sembrava il primo titolo della stagione, rischia di essere l’unico se non verrà cancellato il tabù Stadium, che da quando è casa di proprietà della Juve ha visto l’Inter vincere soltanto nel lontano novembre 2012. Inzaghi non ha mai vinto in trasferta in A in questo 2022, riuscirà nell’impresa di sbloccarsi all’Allianz, di nuovo sold out, e senza la “sua curva” al seguito? Che poi è una classica degli ultimi anni: risultatista contro giochista, ma Simone firmerebbe per il corto muso di Max”, si legge.