Contro l'Empoli Simone Inzaghi ha festeggiato le 150 presenze ufficiali da allenatore dell’Inter come meglio non poteva. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro è entrato in un circolo ristretto. "Davanti a lui ci sono soltanto Herrera, Mancini, Trapattoni e Bersellini".