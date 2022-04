Inter, il discorso di Inzaghi alla squadra: il tecnico ha rimarcato una cosa

Ieri il tecnico nerazzurro ha avuto modo di parlare alla squadra

Il derby è già il passato e la finale di Coppa Italia contro i rivali di sempre è ancora 'lontana'. In casa Inter la parola d'ordine è pensare partita dopo partita e la prossima non si preannuncia facile. A San Siro arriva la Roma del grande ex Mourinho, una partita non banale per i tifosi nerazzurri e per Simone Inzaghi. Per il tecnico è un altro derby dopo aver trascorso più di 20 anni alla Lazio. "Inzaghi ieri ha avuto modo di parlare alla squadra. Si è complimentato per l’atteggiamento avuto nel derby ed è andato in profondità sulla Roma, con le prime prove tattiche. Il momento è decisivo, la sottolineatura non è mai superflua: Inzaghi ha chiesto ai suoi di non abbassare la tensione dopo il successo nel derby, rimarcando ai suoi il momento felice degli avversari", sottolinea la Gazzetta dello Sport.